Андреас Хинкель: «Спартак» заслужил эту победу, но главное, команда показала характер

- Очень важно, что несмотря на то, что произошло в первом тайме, мы продолжили гнуть свою линию и во втором смогли реализовать свои шансы. Мы заслужили эту победу. Важно, что команда показала характер, - сказал Хинкель на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что эту встречу из-за болезни пропустил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, в его отсутствие командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

После этой игры «Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Уфы».