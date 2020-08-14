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14 августа 23:09

Шамиль Газизов: С утра Тедеско начал чувствовать себя не очень, надеюсь, все будет хорошо

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско на матче с «Ахматом» (2:0).

- С утра начал чувствовать себя не очень. В связи с ситуацией в стране и мире решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо. Завтра все будем проходить тест на коронавирус, посмотрим, как он будет чувствовать себя, - приводит слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, что в отсутствие Тедеско командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Уфы».

источник: «РИА Новости»
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