Шамиль Газизов: С утра Тедеско начал чувствовать себя не очень, надеюсь, все будет хорошо

- С утра начал чувствовать себя не очень. В связи с ситуацией в стране и мире решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо. Завтра все будем проходить тест на коронавирус, посмотрим, как он будет чувствовать себя, - приводит слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, что в отсутствие Тедеско командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Уфы».