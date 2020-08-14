«Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В составе немецкой команды голами отметились Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты), Иван Перишич (21), Серж Гнабри (27), Йозуа Киммих (67), Роберт Левандовски (82) и Филиппе Коутиньо (85, 89). У испанского клуба отличился Луис Суарес (57), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник мюнхенской команды Давид Алаба (7).

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против победителя матча «Манчестер Сити» - «Лион», который состоится завтра. В другом полуфинальном матче встретятся «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен».