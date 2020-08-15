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15 августа 00:48
автор: Юлия Григорьевская

Александр Соболев: Оба гола «Спартака» отменили по делу

Нападающий красно-белых поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:0) в рамках 2-го тура РПЛ.

- Сегодня на скамейке не было Доменико Тедеско. Как игралось без него?
- Мы до матча знали, что главного тренера не будет. Он важен для нас, когда находится на скамейке. Мы чувствовали, что его не хватает, но Андреас Хинкель тоже хороший специалист, они с Тедеско друг друга отлично дополняют.

- Что случилось в эпизоде, когда вы попали в лицо защитнику «Ахмата» Зорану Нижичу?
- Понсе принял мяч, но далеко отпустил. Я пробил и попал игроку в лицо. Он сразу упал. Я подбежал, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Засунул пальцы ему в рот, чтобы он не сомкнул челюсть и повернул его на бок. А потом уже подошли врачи. Жалко, конечно, что так получилось, но в этом моменте он спас свою команду. Если бы не Нижич, был бы гол.

- Откуда вы знаете, как оказывать первую помощь?
- Я думаю, многие об этом знают. Само собой получилось.

- Расскажите про голевой эпизод, когда в центре штрафной завалили Самюэля Жиго, а потом вы скинули мяч Эсекиэлю Понсе. Это была запланированная история?
- Мы уже забивали такие голы в матчах до карантина, когда в игре с «Оребнургом» я скинул на Понсе - и он также забил. И в прошлом матче такое было. Думаю, это какая-то наигровка уже.

- То есть, вы целенаправленно не бьете по воротам, а накидываете мяч на дальнюю штангу?
- В этом моменте – да, потому что тяжело было пробить. Было большое расстояние до ворот.

- Кто должен бить пенальти? Вам не хотелось сделать это самому?
- У нас есть установка: тренер определяет, кто бьет пенальти. Нет никаких споров. Тренер сказал, что бьет Джордан Ларссон, значит он подходит к мячу. Для меня это не так важно. Если он уверен, пусть бьет. Главное, чтобы забивал.

- Какими были ваши ощущения, когда судья отменил два гола «Спартака»? Руки не опустились?
- Наоборот, когда отменяют голы, мы становимся злее и хотим забить еще. Все голы сегодня отменили по делу. Надо забивать больше, чтобы не было вопросов. Мы расстроились, что голы отменили, но играли дальше и забили еще дважды.

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