Александр Соболев: Оба гола «Спартака» отменили по делу

- Сегодня на скамейке не было Доменико Тедеско. Как игралось без него?

- Мы до матча знали, что главного тренера не будет. Он важен для нас, когда находится на скамейке. Мы чувствовали, что его не хватает, но Андреас Хинкель тоже хороший специалист, они с Тедеско друг друга отлично дополняют.

- Что случилось в эпизоде, когда вы попали в лицо защитнику «Ахмата» Зорану Нижичу?

- Понсе принял мяч, но далеко отпустил. Я пробил и попал игроку в лицо. Он сразу упал. Я подбежал, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Засунул пальцы ему в рот, чтобы он не сомкнул челюсть и повернул его на бок. А потом уже подошли врачи. Жалко, конечно, что так получилось, но в этом моменте он спас свою команду. Если бы не Нижич, был бы гол.

- Откуда вы знаете, как оказывать первую помощь?

- Я думаю, многие об этом знают. Само собой получилось.

- Расскажите про голевой эпизод, когда в центре штрафной завалили Самюэля Жиго, а потом вы скинули мяч Эсекиэлю Понсе. Это была запланированная история?

- Мы уже забивали такие голы в матчах до карантина, когда в игре с «Оребнургом» я скинул на Понсе - и он также забил. И в прошлом матче такое было. Думаю, это какая-то наигровка уже.

- То есть, вы целенаправленно не бьете по воротам, а накидываете мяч на дальнюю штангу?

- В этом моменте – да, потому что тяжело было пробить. Было большое расстояние до ворот.