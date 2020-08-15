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15 августа 07:00
автор: Артур Гичунцев

Почеттино провел встречу с руководством «Барселоны»

Клуб решил сменить главного тренера.

Аргентинец Маурисио Почеттино может возглавить «Барселону». Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, бывший наставник «Тоттенхэма» провел встречу с руководством сине-гранатовых и обсудил возможный переезд на «Камп Ноу».

Отмечается, что каталонцы также рассматривают Рональда Кумана (главный тренер сборной Нидерландов) и бывшего капитана команды Хави, который ныне тренирует катарский «Аль-Садд».

В среду, 14 августа «Барса» проиграла «Баварии» (8:2) в ¼ финала Лиги чемпионов и покинула турнир, после чего в клубе решили уволить испанца Кике Сетьена.

Ранее сообщалось, что каталонцы также рассматривают бывшего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

источник: «Советский спорт»
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Почеттино провел встречу с руководством «Барселоны»
Клуб решил сменить главного тренера.
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