Тренер «Барселоны» Сетьен отреагировал на слова Пике

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал заявление защитника Жерара Пике.

После поражения от «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов (8:2) испанец заявил, что команда нуждается в серьезных изменениях.

«Я не собираюсь говорить о том, что нужно в клубе. Я здесь всего несколько месяцев.

Если Жерар Пике скажет, что пришло время для больших перемен, его слова будут иметь значение. Пора нам пересмотреть и принять решения, которые необходимы на будущее», – цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.