ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 августа 07:46
автор: Артур Гичунцев

Тренер «Барселоны» Сетьен отреагировал на слова Пике

Ранее сообщалось, что специалист будет уволен до конца недели.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал заявление защитника Жерара Пике.

После поражения от «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов (8:2) испанец заявил, что команда нуждается в серьезных изменениях.

«Я не собираюсь говорить о том, что нужно в клубе. Я здесь всего несколько месяцев.

Если Жерар Пике скажет, что пришло время для больших перемен, его слова будут иметь значение. Пора нам пересмотреть и принять решения, которые необходимы на будущее», – цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Первый турецкий кроссовер TOGG выйдет на рынок Европы в 2022 годуБилялетдинов не стал разжигать страсти по поводу эпизода с возможным пенальти в КазаниНазвана дата пресс-конференции в Москве действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба НурмагомедоваТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуМилевский откровенно об интиме с Канделаки после ЧМ-2006
Журналист выложил фото с раздевалки «Барселоны» в перерыве матча с «Баварией»
Команды ушли на паузу при счете 4:1 в пользу немецкого гранда.
15.08.2020 08:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-игрок «Спартака» Максимович может перейти в «Рому» или «Милан»
Также на него претендует английский «Эвертон».
15.08.2020 08:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Барселоны» Сетьен отреагировал на слова Пике
Ранее сообщалось, что специалист будет уволен до конца недели.
15.08.2020 07:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Почеттино провел встречу с руководством «Барселоны»
Клуб решил сменить главного тренера.
15.08.2020 07:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА выиграл борьбу у «Милана» за футболиста «Интернасьоналя»
На него также претендовал французский «Лилль».
15.08.2020 06:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Александр Соболев: Оба гола «Спартака» отменили по делу
Нападающий красно-белых поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:0) в рамках 2-го тура РПЛ.
15.08.2020 00:48
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
«Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Футболисты «Баварии» обыграли «Барселону» в матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 8:2.
14.08.2020 23:49
Футбол
Шамиль Газизов: Давайте потерпим и сделаем хороший трансфер
Гендиректор «Спартака» рассказал про возможные трансферы красно-белых.
14.08.2020 23:29
Футбол
Шамиль Газизов: С утра Тедеско начал чувствовать себя не очень, надеюсь, все будет хорошо
Генеральный директор «Спартака» прокомментировал отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско на матче с «Ахматом» (2:0).
14.08.2020 23:09
Футбол
Андреас Хинкель: «Спартак» заслужил эту победу, но главное, команда показала характер
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу команды в матче 2-го тура с «Ахматом» (2:0).
14.08.2020 22:44
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика