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15 августа 09:14
автор: Артур Гичунцев

Борис Игнатьев: «Спартак» просто смял «Ахмат»

Встреча прошла в Москве.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался после матча «Спартак» – «Ахмат» (2:0) во втором туре РПЛ.

«Спартак» выглядел куда более мобильным, чем «Ахмат». Но я бы не сказал, что его победа была проявлением исключительно командных устремлений. Конечно, здесь стоит отметить и индивидуальное умение футболистов: Ларссона, Понсе и Зобнина. Эти игроки, на мой взгляд, выделяются на фоне всех тех, кто был на поле.

В общем, «Спартак» просто смял своего соперника. Хозяева поля подтвердили свое желание реабилитироваться перед болельщиками и, наверное, взяли новый курс», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Уфы», а клуб из Чечни на своем поле встретится с «Ротором».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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