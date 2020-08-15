Борис Игнатьев: «Спартак» просто смял «Ахмат»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался после матча «Спартак» – «Ахмат» (2:0) во втором туре РПЛ.

«Спартак» выглядел куда более мобильным, чем «Ахмат». Но я бы не сказал, что его победа была проявлением исключительно командных устремлений. Конечно, здесь стоит отметить и индивидуальное умение футболистов: Ларссона, Понсе и Зобнина. Эти игроки, на мой взгляд, выделяются на фоне всех тех, кто был на поле.

В общем, «Спартак» просто смял своего соперника. Хозяева поля подтвердили свое желание реабилитироваться перед болельщиками и, наверное, взяли новый курс», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Уфы», а клуб из Чечни на своем поле встретится с «Ротором».