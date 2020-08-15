Отец Игуаина: «Ювентус» по-прежнему рассчитывает на моего сына

Хорхе Игуаин, отец форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, опроверг слухи о желании «старой синьоры» продать игрока.

«Это ложь. Клуб по-прежнему на него рассчитывает. В любом случае, мы не будем разрывать контракт по собственной инициативе», – приводит слова Игуаина-старшего Planeta 947.

Игуаин выступает за «Ювентус» с июля 2016 года. Он перешел из «Наполи» за 90 миллионов евро. С тех пор форвард отыграл 149 матчей, забил 66 голов и отдал 16 ассистов.

В составе туринцев он стал трехкратным чемпионом Италии. Его контракт истекает в июне 2021 года.