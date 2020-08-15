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15 августа 10:14
автор: Артур Гичунцев

Отец Игуаина: «Ювентус» по-прежнему рассчитывает на моего сына

Ранее сообщалось, что его трансфер инициировал новый главный тренер туринцев Андреа Пирло.

Хорхе Игуаин, отец форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, опроверг слухи о желании «старой синьоры» продать игрока.

«Это ложь. Клуб по-прежнему на него рассчитывает. В любом случае, мы не будем разрывать контракт по собственной инициативе», – приводит слова Игуаина-старшего Planeta 947.

Игуаин выступает за «Ювентус» с июля 2016 года. Он перешел из «Наполи» за 90 миллионов евро. С тех пор форвард отыграл 149 матчей, забил 66 голов и отдал 16 ассистов.

В составе туринцев он стал трехкратным чемпионом Италии. Его контракт истекает в июне 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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