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15 августа 10:48
автор: Артур Гичунцев

Илья Шкурин: Не буду играть за сборную Белоруссии, пока действует режим Лукашенко

Ранее во многих городах страны прошли акции протеста в связи с выборами нового президента.

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин не принял вызов в национальную сборную.

По его словам, он не будет играть за Белоруссию, пока страной руководит Александр Лукашенко.

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь.

Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», – написал Шкурин в своем Instagram.

Напомним, Лукашенко выиграл выборы президента страны с большим отрывом. Граждане Белоруссии считают, что данные были фальсифицированы и требуют его отставки.

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Публикация от Ilya (@ilya_shkurin99)

источник: «Советский спорт»
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