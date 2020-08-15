Илья Шкурин: Не буду играть за сборную Белоруссии, пока действует режим Лукашенко

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин не принял вызов в национальную сборную.
По его словам, он не будет играть за Белоруссию, пока страной руководит Александр Лукашенко.
«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь.
Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», – написал Шкурин в своем Instagram.
Напомним, Лукашенко выиграл выборы президента страны с большим отрывом. Граждане Белоруссии считают, что данные были фальсифицированы и требуют его отставки.
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источник: «Советский спорт»