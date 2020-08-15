Бурлак стал игроком «Арсенала» (фото)

Российский защитник Тарас Бурлак подписал долгосрочное соглашение с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

👏🏻👍🏻🤝Тарас Бурлак пополнил состав «Арсенала»



30-летний защитник заключил долгосрочный контракт с ПФК «Арсенал».



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Напомним, 30-летний игрок – воспитанник московского «Локомотива». За красно-зеленых он провел 70 матчей, после чего выступал за казанский «Рубин». Также на его счету один поединок за сборную России.

Добавим, что 18 августа «Арсенал» проведет гостевой матч с «Краснодаром». Он стартует в 20.00 мск.