Константин Марадишвили: Матч с «Тамбовом» не будет легкой прогулкой для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили дал комментарий пресс-службе москвичей перед игрой против «Тамбова» во втором туре РПЛ.

«После удачного старта хотим одержать еще одну победу, но будет сложно. Все помнят июльскую встречу с «Тамбовом» (2:0), которая складывалась тяжело.

У них произошли определенные изменения в составе. Матч не будет легкой прогулкой, но надеемся на такой же результат, как и три недели назад», – сказал футболист.

Добавим, что матч ЦСКА и «Тамбова» пройдет в Москве и стартует в 18:00 мск.