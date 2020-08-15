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15 августа 11:29
автор: Артур Гичунцев

Бывший президент «Интера»: У клуба есть все, чтобы пригласить Месси

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть команду. Он недоволен работой руководства.

Бывший глава «Интера» Массимо Моратти уверен, что «нерадзурри» в состоянии пригласить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Меня давно нет в клубе, поэтому я не могу дать вам точную информацию. Однако, я уверен, что Suning (компания, владеющая «Интером») может оформить эту сделку. Проще говоря, у «Интера» есть, чтобы пригласить Месси», – приводит слова Моратти Goal со ссылкой на интервью Quotidiano Sportivo.

33-летний Месси – воспитанник «Барселоны». Он играет за первый состав с 2005 года. На его счету 731 матч и 634 гола. Контракт аргентинца в силе до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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