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15 августа 12:04
автор: Артур Гичунцев

Фанаты «Локомотива» – Баринову: Мы тебе ничего не должны

Ранее полузащитник упрекнул болельщиков в отсутствии поддержки.

Фанаты московского «Локомотива» выступили с заявлением после интервью Дмитрия Баринова.

«Мы никому из вас ничего не должны: ни Кикнадзе, ни тебе. И в контракте у тебя нет строчки, что ты играешь по схеме «деньги + помощь болельщиков». Мы имеем право проявлять свои эмоции так, как хотим и этого требует ситуация. Сейчас наши эмоции просты: нам больно, что в клубе непрофессионалы.

Хочешь разговор – мы открыты к диалогу. Только не надо забрасывать прессу просьбами и укорами», – говорится в сообщении фанатского движения.

Напомним, отношения между болельщиками и руководством испортились после ухода Юрия Семина с должности главного тренера. С ним не стали продлевать контракт, а минувшую компанию команда отыграла под руководством нового наставника – Марко Николича.

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Публикация от Объединенный юг (@unitedsouth)

источник: «Советский спорт»
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