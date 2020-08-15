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15 августа 12:16
автор: Юрий Нечаев

Ханс-Дитер Флик: «Баварии» нужно сосредоточиться на следующей игре, где мы снова начнем с нуля

Мюнхенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после разгрома «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я должен сделать комплимент всей своей команде за то, что она сохраняла такую интенсивность в течение 90 минут.

Мы знали, что если окажем на них давление, у нас будут шансы. Теперь «Баварии» нужно зарядиться энергией и сосредоточиться на следующей игре, где мы снова начнем с нуля», — цитирует Флика Sky Sports.

Напомним, футболисты «Баварии» обыграли «Барселону» в матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 8:2. Каталонцы не пропускали так много в свои ворота с 1946 года.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против победителя матча «Манчестер Сити» - «Лион», который состоится сегодня и начнется в 22:00 мск.

В другом полуфинальном противостоянии встретятся «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен».

источник: Sky Sports
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