Ханс-Дитер Флик: «Баварии» нужно сосредоточиться на следующей игре, где мы снова начнем с нуля

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после разгрома «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я должен сделать комплимент всей своей команде за то, что она сохраняла такую интенсивность в течение 90 минут.

Мы знали, что если окажем на них давление, у нас будут шансы. Теперь «Баварии» нужно зарядиться энергией и сосредоточиться на следующей игре, где мы снова начнем с нуля», — цитирует Флика Sky Sports.

Напомним, футболисты «Баварии» обыграли «Барселону» в матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 8:2. Каталонцы не пропускали так много в свои ворота с 1946 года.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против победителя матча «Манчестер Сити» - «Лион», который состоится сегодня и начнется в 22:00 мск.