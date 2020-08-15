Евсеев – после матча с «Арсеналом»: Характер у «Уфы» был, есть и будет

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги после победы над тульским «Арсеналом» (3:2) во втором туре РПЛ.

«Характер у «Уфы» был, есть и будет. Эта игра была показательной. И еще. Весь прошлый сезон все обсуждали, почему «Уфа» играет на ноль? Жду сейчас разговоров: почему «Уфа» в Туле забила три?

Болельщики рады. Надеюсь, футбольные специалисты тоже порадуются. Но работать в обороне есть над чем. Два пропущенных мяча это много. Будем работать», – написал специалист в соцсети.

В следующем туре «Уфа» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Арсенал» на выезде встретится с «Краснодаром».