Дмитрий Скопинцев: Новиков оказал на меня серьезное жизненное влияние

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев вспомнил о совместной работе с Кириллом Новиковым в академии бело-голубых. Сейчас специалист возглавляет московский клуб.

«По академии Новиков мне запомнился как очень строгий и требовательный. А еще крайне эмоциональный. Он очень здорово подтянул меня тактически и оказал серьезное жизненное влияние. Насчет «Барселоны» не помню, а «Атлетико» мы точно изучали. Он давал нам пример лучших, чтобы мы знали, на кого и какой уровень ориентироваться.

Сейчас он уже совсем по-другому объясняет футбол, его тактический кругозор стал заметно шире», - цитирует защитника пресс-служба «Динамо».