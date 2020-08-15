ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 августа 13:37
автор: Юрий Нечаев

Дмитрий Скопинцев: Новиков оказал на меня серьезное жизненное влияние

Сегодня бело-голубые проведут первый домашний матч сезона-2020/21.

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев вспомнил о совместной работе с Кириллом Новиковым в академии бело-голубых. Сейчас специалист возглавляет московский клуб.

«По академии Новиков мне запомнился как очень строгий и требовательный. А еще крайне эмоциональный. Он очень здорово подтянул меня тактически и оказал серьезное жизненное влияние. Насчет «Барселоны» не помню, а «Атлетико» мы точно изучали. Он давал нам пример лучших, чтобы мы знали, на кого и какой уровень ориентироваться.

Сейчас он уже совсем по-другому объясняет футбол, его тактический кругозор стал заметно шире», - цитирует защитника пресс-служба «Динамо».

Напомним, Новиков работает в системе «Динамо» с 2007 года. В ноябре 2019 года он утвержден на посту главного тренера основной команды.

23-летний Скопинцев является воспитанником академии бело-голубых. В 2014 году защитник перешел в «Зенит», после чего поиграл за разные команды как в России, так и в Европе.

В январе 2020 года Скопинцев вернулся в «Динамо».

В первом туре сезона-2020/21 бело-голубые в гостях обыграли «Урал» 2:0. Встречу второго тура динамовцы проведут сегодня. На своем поле москвичи примут «Ротор». Матч начнется в 15:30 мск.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Проблемный автомобиль: так ли безопасно использовать каршеринговые автомобили?Технологический гигант Toshiba прекратил производство ноутбуков и ПККасаткина из-за травмы снялась с турнира в ПрагеТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Бубнов сделал прогноз на матч «Рубин» - «Урал»
Сегодня продолжится второй тур чемпионата России-2020/21.
15.08.2020 14:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Динамо» - «Ротор». Стартовые составы команд
Сегодня продолжится второй тур РПЛ.
15.08.2020 14:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Рубин» - «Урал». Стартовые составы
Сегодня продолжится второй тур РПЛ.
15.08.2020 14:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Трошечкин - после ничьей с «Сочи»: Эмоции смазанные. «Химки» хотели победить
Подмосковный клуб заработал первое очко после возвращения в РПЛ.
15.08.2020 14:14
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Генеральный директор «Байера»: Хаверц хочет сделать следующий шаг в карьере
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.
15.08.2020 14:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
СМИ: Роналду пригласил Бензема в «Ювентус»
Ранее француз заявил, что мечтает завершить карьеру в «Лионе».
15.08.2020 13:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бубнов назвал фаворита в матче «Динамо» - «Ротор»
Сегодня продолжится второй тур чемпионата России-2020/21.
15.08.2020 13:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дмитрий Скопинцев: Новиков оказал на меня серьезное жизненное влияние
Сегодня бело-голубые проведут первый домашний матч сезона-2020/21.
15.08.2020 13:37
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Евсеев – после матча с «Арсеналом»: Характер у «Уфы» был, есть и будет
В минувшей компании его команда заняла шестое место.
15.08.2020 13:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Динамо» обновило эмблему клуба (фото)
Спортивное общество «Динамо» было основано в 1923 году.
15.08.2020 13:15
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика