Дмитрий Скопинцев: Новиков оказал на меня серьезное жизненное влияние

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев вспомнил о совместной работе с Кириллом Новиковым в академии бело-голубых. Сейчас специалист возглавляет московский клуб.
«По академии Новиков мне запомнился как очень строгий и требовательный. А еще крайне эмоциональный. Он очень здорово подтянул меня тактически и оказал серьезное жизненное влияние. Насчет «Барселоны» не помню, а «Атлетико» мы точно изучали. Он давал нам пример лучших, чтобы мы знали, на кого и какой уровень ориентироваться.
Сейчас он уже совсем по-другому объясняет футбол, его тактический кругозор стал заметно шире», - цитирует защитника пресс-служба «Динамо».
💬 Дмитрий Скопинцев:— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 15, 2020
— Новиков очень здорово подтянул меня тактически плюс оказал серьёзное жизненное влияние. Это интересный тренер, у которого я всегда учился чему-то новому.
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