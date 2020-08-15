Бубнов назвал фаворита в матче «Динамо» - «Ротор»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Ротор».

«Динамо» после перезагрузки выглядело солидно и мощно на фоне «Урала». На своем поле бело-голубые должны обыгрывать дебютантов. Прогноз: 2:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в первом туре бело-голубые на выезде обыграли «Урал» со счетом 2:0.

«Ротор», вернувшийся в этом сезоне в РПЛ, на своем поле уступил действующему чемпиону страны «Зениту» 0:2.

Сегодняшняя встреча пройдет на стадионе «Динамо» и начнется в 15:30 мск.