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15 августа 13:50
автор: Юрий Нечаев

Бубнов назвал фаворита в матче «Динамо» - «Ротор»

Сегодня продолжится второй тур чемпионата России-2020/21.

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Ротор».

«Динамо» после перезагрузки выглядело солидно и мощно на фоне «Урала». На своем поле бело-голубые должны обыгрывать дебютантов. Прогноз: 2:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в первом туре бело-голубые на выезде обыграли «Урал» со счетом 2:0.

«Ротор», вернувшийся в этом сезоне в РПЛ, на своем поле уступил действующему чемпиону страны «Зениту» 0:2.

Сегодняшняя встреча пройдет на стадионе «Динамо» и начнется в 15:30 мск.

источник: Sportbox.ru
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