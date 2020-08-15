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15 августа 14:01
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Байера»: Хаверц хочет сделать следующий шаг в карьере

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро сообщил, что полузащитник Кай Хаверц хочет покинуть немецкий клуб.

«Было понятно, что переговоры начнутся после того, как мы завершим выступление в Лиге Европы. Кай выразил желание сделать следующий шаг в карьере», — цитирует Карро ESPN.

21-летний Хаверц в текущем сезоне провел за клуб 45 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что игрок близок к переходу в «Челси».

«Байер» дошел до 1/4 финала Лиги Европы, где проиграл «Интеру» 1:2.

источник: ESPN
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