Генеральный директор «Байера»: Хаверц хочет сделать следующий шаг в карьере

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро сообщил, что полузащитник Кай Хаверц хочет покинуть немецкий клуб.

«Было понятно, что переговоры начнутся после того, как мы завершим выступление в Лиге Европы. Кай выразил желание сделать следующий шаг в карьере», — цитирует Карро ESPN.

21-летний Хаверц в текущем сезоне провел за клуб 45 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что игрок близок к переходу в «Челси».

«Байер» дошел до 1/4 финала Лиги Европы, где проиграл «Интеру» 1:2.