Трошечкин - после ничьей с «Сочи»: Эмоции смазанные. «Химки» хотели победить

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин поделился эмоциями после матча с «Сочи».

«Эмоции смазанные. Мы хотели выиграть и вели в счете. К сожалению, не смогли забить второй гол. С другой стороны, мы набрали первые очки в РПЛ, и, надеюсь, что дальше — больше. В следующих играх надо набирать по-максимуму. Надеюсь, в следующих матчах удастся порадовать наших болельщиков», — цитирует Трошечкина пресс-служба клуба.

Напомним, вчера «Химки» сыграли вничью с «Сочи» в гостевом матче РПЛ со счетом 1:1. На 24-й минуте счет в игре открыл Трошечкин. В итоге полузащитник был признан лучшим игроком матча.

После двух игр «Химки» набрали одно очко и занимают 12-е место в турнирной таблице. Сочинцы - девятые (два очка).

В следующем туре подмосковный клуб сыграет в гостях с «Тамбовом», а «Сочи» на своем поле примет «Рубин». Обе игры пройдут 18 августа.