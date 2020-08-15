«Рубин» - «Урал». Стартовые составы

«Рубин» и «Урал» объявили стартовые составы на матч второго тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников, Коновлов Иг., Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, Бакаев, Игнатьев.
Запасные: Коновалов Ив., Давиташвили, Макаров, Могилевец, Подберезкин, Тарасов, Закиров, Деспотович, Косарев.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Араторе, Августиняк, Панюков.
Запасные: Помазун, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Эль Кабир, Мишкич, Шаболин, Караев, Юсупов.
Стартовые составы матча #РубинУрал 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/Jlj76S3oqQ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020