«Динамо» - «Ротор». Стартовые составы команд

«Динамо» и «Ротор» назвали стартовые составы на матч второго тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Игбун, Нжи.
Запасные: Лещук, Морозов, Шунич, Слепов, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп.
«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Жигулев, Муллин.
Запасные: Репин, Байрыев, Николаев, Манучарян, Серченков.
Стартовые составы матча #ДинамоРотор 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/Kqs27cO53L— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020