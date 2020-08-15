Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Рубин» - «Урал».

«Рубину» нужно реабилитироваться за домашнее поражение от «Локомотива». Вероятно, это удастся сделать, так как «Урал» неделю назад смотрелся невыразительно. Прогноз: 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в первом туре оба сегодняшних соперника потерпели домашние поражения с одинаковым счетом 0:2. «Рубин» проиграл «Локомотиву», а «Урал» - «Динамо».

Встреча пройдет в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена», и начнется в 15:30 мск.