Ростислав Мурзагулов: «Спартак» постарается «Уфу» переиграть, а мы его - перехитрить

Председатель попечительского совета »Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Спартака».

«Матчи со «Спартаком» принципиальны всегда. Вадим Евсеев и игроки стремятся показать, что мы никакой не фарм-клуб. Думаю, игра будет очень интересной.

«Спартак» сейчас на хорошем ходу. Будет непросто, мы это понимаем. Как говорит Евсеев, они будут стараться нас переиграть, а мы их - перехитрить», - цитирует Мурзагулова ТАСС.

Напомним, в июле на должность генерального директора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, занимавший ранее аналогичный пост в «Уфе». В связи с этим в ряде СМИ появились слухи о том, что уфимский клуб «сдаст» «Спартаку» оба матча в РПЛ.

В текущем розыгрыше чемпионата России обе команды провели по два матча. В активе спартаковцев четыре очка, у уфимцев - три.