Бурлак рассказал, почему решил перейти в «Арсенал»

Защитник Тарас Бурлак объяснил, почему хотел перейти именно в тульский «Арсенал».

«Очень многих ребят знаю. Это хорошая команда, неуступчивая, дает лидерам бой, недавно играла в Лиге Европы. Здесь очень футбольная атмосфера, практически всегда полный стадион. Здесь и в трудную, и в хорошую минуту все время болельщики рядом. Ребята, кто здесь играл и играет, отзываются очень хорошо. Думаю, по всей России есть слава, что в Туле очень хорошие болельщики», — сказал Бурлак в интервью пресс-службе клуба.

Первое интервью защитника ПФК «Арсенал» Тараса Бурлака с клубной пресс-службой.🔥https://t.co/DlAtiyriEj — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 15, 2020

Напомним, 30-летний защитник перешел в «Арсенал» из «Крыльев Советов». В минувшем сезоне он провел за самарцев девять матчей и забил два гола.