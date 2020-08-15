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15 августа 16:37
автор: Юрий Нечаев

Бурлак рассказал, почему решил перейти в «Арсенал»

Футболист является воспитанником «Локомотива».

Защитник Тарас Бурлак объяснил, почему хотел перейти именно в тульский «Арсенал».

«Очень многих ребят знаю. Это хорошая команда, неуступчивая, дает лидерам бой, недавно играла в Лиге Европы. Здесь очень футбольная атмосфера, практически всегда полный стадион. Здесь и в трудную, и в хорошую минуту все время болельщики рядом. Ребята, кто здесь играл и играет, отзываются очень хорошо. Думаю, по всей России есть слава, что в Туле очень хорошие болельщики», — сказал Бурлак в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, 30-летний защитник перешел в «Арсенал» из «Крыльев Советов». В минувшем сезоне он провел за самарцев девять матчей и забил два гола.

Также на его счету один поединок за сборную России.

Добавим, что 18 августа «Арсенал» проведет гостевой матч с «Краснодаром». Он стартует в 20.00 мск.

источник: ФК «Арсенал» (Тула)
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