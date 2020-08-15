«Рубин» и «Урал» сыграли вничью, команды заканчивали матч вдесятером

Матч второго тура РПЛ «Рубин» - «Урал» завершился со счетом 1:1.
В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. На 12-й минуте Эрик Бикфалви открыл счет, а на 35-й Иван Игнатьев восстановил равновесие.
Обе команды заканчивали матч вдесятером. Еще в первой половине две желтые карточки получил защитник хозяев Михаил Меркулов. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален Роман Емельянов.
Команды набрали свои первые очки в текущем чемпионате, так как в первом туре потерпели поражения.
18 августа «Рубин» сыграет в гостях против «Сочи», а днем позже «Урал» на своем поле примет «Локомотив».
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Второй тур
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург) - 1:1 (1:1)
Голы: Бикфалви, 12 (пен.), 0-1. Игнатьев, 35 (пен.), 1-1
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Самошников, Старфельт, Кварацхелия, Бакаев (Макаров, 64), Евтич (Тарасов, 64), Коновалов (Могилевец, 82), Абильгор, Игнатьев (Деспотович, 64).
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Рыков, Кулаков, Калинин, Егорычев (Ефремов, 71), Аугустыняк, Араторе (Эль-Кабир, 57), Бикфалви, Емельянов, Панюков (Мишкич, 71).
Предупреждения: Меркулов (21), Емельянов (33), Араторе (45), Кулаков (48), Рыков (51), Годзюр (88), Мишкич (90).
Удаления: Меркулов (31), Емельянов (63).