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15 августа 17:26
автор: Юрий Нечаев

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью, команды заканчивали матч вдесятером

Сегодня продолжается второй тур чемпионата России.

Матч второго тура РПЛ «Рубин» - «Урал» завершился со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. На 12-й минуте Эрик Бикфалви открыл счет, а на 35-й Иван Игнатьев восстановил равновесие.

Обе команды заканчивали матч вдесятером. Еще в первой половине две желтые карточки получил защитник хозяев Михаил Меркулов. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален Роман Емельянов.

Команды набрали свои первые очки в текущем чемпионате, так как в первом туре потерпели поражения.

18 августа «Рубин» сыграет в гостях против «Сочи», а днем позже «Урал» на своем поле примет «Локомотив».

Чемпионат России
РПЛ
Второй тур

«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург) - 1:1 (1:1)

Голы: Бикфалви, 12 (пен.), 0-1. Игнатьев, 35 (пен.), 1-1

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Самошников, Старфельт, Кварацхелия, Бакаев (Макаров, 64), Евтич (Тарасов, 64), Коновалов (Могилевец, 82), Абильгор, Игнатьев (Деспотович, 64).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Рыков, Кулаков, Калинин, Егорычев (Ефремов, 71), Аугустыняк, Араторе (Эль-Кабир, 57), Бикфалви, Емельянов, Панюков (Мишкич, 71).

Предупреждения: Меркулов (21), Емельянов (33), Араторе (45), Кулаков (48), Рыков (51), Годзюр (88), Мишкич (90).

Удаления: Меркулов (31), Емельянов (63).

источник: «Советский спорт»
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