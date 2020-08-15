«Рубин» и «Урал» сыграли вничью, команды заканчивали матч вдесятером

Матч второго тура РПЛ «Рубин» - «Урал» завершился со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. На 12-й минуте Эрик Бикфалви открыл счет, а на 35-й Иван Игнатьев восстановил равновесие.

Обе команды заканчивали матч вдесятером. Еще в первой половине две желтые карточки получил защитник хозяев Михаил Меркулов. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален Роман Емельянов.

Команды набрали свои первые очки в текущем чемпионате, так как в первом туре потерпели поражения.

18 августа «Рубин» сыграет в гостях против «Сочи», а днем позже «Урал» на своем поле примет «Локомотив».