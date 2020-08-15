«Локомотив» - «Краснодар». Стартовые составы команд

«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Куликов, Иосифов, Эдер, Лисакович.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.
Стартовые составы матча #ЛокоКраснодар 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/8cVnFnmUYe— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020