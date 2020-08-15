Олег Веретенников: Обидно, что в двух домашних матчах «Рубин» набрал всего одно очко

- Конечно, мы рассчитывали на большее, хотелось бы и сегодня взять три очка. Нам кажется, мне кажется, что мы были ближе к победе по сумме созданных моментов у чужих ворота. Поэтому обидно, что в двух домашних матчах мы набрали всего одно очко, - приводит слова Веретенникова пресс-служба казанской команды.

Напомним, что в первом матче сезона «Рубин» уступил «Локомотиву» со счетом 0:2, а во втором сыграл вничью с «Уралом» (1:1). В следующем матче чемпионата России 18 августа «Рубин» сыграет в гостях против «Сочи».