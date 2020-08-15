Матвеев - о матче с «Рубином»: Событийная получилась игра, болельщикам скучать не пришлось

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги матча против «Рубина».

«Событийная получилась игра, в которой и VAR вмешался, и пенальти был, и незасчитанные голы, и удаления. Болельщикам скучать не пришлось, но тренерам прибавилась головная боль — нужно было под все эти ситуации подстраиваться и перестраивать игру команды по ходу матча», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, встреча второго тура РПЛ «Рубин» - «Урал» завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. Эрик Бикфалви открыл счет, а Иван Игнатьев восстановил равновесие.

Обе команды заканчивали матч вдесятером. Еще в первой половине две желтые карточки получил защитник хозяев Михаил Меркулов. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален Роман Емельянов.