Вячеслав Колосков: Если не будет таких судейских ляпов, как в матче с «Сочи», то и истерики не будет

- Все зависит от качества судейства, ведь претензии остаются. После окончания прошлого сезона «Спартак» написал в РФС письмо с претензиями по 11 эпизодам. Поэтому если не будет таких (судейских) ляпов, как, допустим, в матче с «Сочи», то и истерики не будет. Ошибки могут быть в пределах разумного, но, конечно, не результативные, - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Напомним, владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» (2:2) в первом туре российской премьер-лиги заявил, что снимет команду с чемпионата России, отметив, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота московского клуба.

В среду, 12 августа, РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), признав, что решение арбитра Василия Казарцева о назначении второго 11-метрового удара в ворота красно-белых признано комиссией ошибочным.

Позже Федун сообщил, что не будет снимать «Спартак» с чемпионата России, но заявил о готовности команды покинуть поле в случае продолжения «судейской травли».