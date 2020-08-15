«Ростов» - «Зенит». Стартовые составы команд

«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Хашимото, Долгов, Тошевски.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Ригони, Малком.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой.
Стартовые составы финального матча тура 💥#ТинькоффРПЛ #РостовЗенит pic.twitter.com/GmkRSK3B83— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020