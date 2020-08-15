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15 августа 19:05

Ибрагимович и «Милан» продолжают переговоры по контракту

Шведский нападающий Златан Ибрагимович и «Милан» продолжают переговоры по новому соглашению.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, предлагаемая «Миланом» зарплата составляет 6 миллионов евро в год, включая различные бонусы, тогда как 39-летний нападающий просит около 7,5 миллионов евро.

Отмечается, что несмотря на серьезный разрыв, обе стороны стремятся решить оставшиеся детали и прийти к соглашению о продлении контракта.

Напомним, что швед вернулся на «Сан-Сиро» зимой 2020 года. Он провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.

источник: Football Italia
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