Ибрагимович и «Милан» продолжают переговоры по контракту

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, предлагаемая «Миланом» зарплата составляет 6 миллионов евро в год, включая различные бонусы, тогда как 39-летний нападающий просит около 7,5 миллионов евро.

Отмечается, что несмотря на серьезный разрыв, обе стороны стремятся решить оставшиеся детали и прийти к соглашению о продлении контракта.

Напомним, что швед вернулся на «Сан-Сиро» зимой 2020 года. Он провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.