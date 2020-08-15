Хацкевич - после матча с «Динамо»: Главное, что «Ротор» уезжает не с нулем очков

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился эмоциями после ничьей с «Динамо» в матче чемпионата России.

«Тяжелая игра. «Динамо» позволяло нам выходить из обороны, но не хватало агрессии впереди. Начало второго тайма было за москвичами, но мы выдержали их натиск.

Главное, что уезжаем из Москвы не с нулем очков в турнирной таблице», — цитирует Хацкевича Sport24.ru.

Напомним, «Динамо» и «Ротор» сыграли вничью во втором туре РПЛ со счетом 0:0.

У динамовцев после двух игр стало четыре очка, они догнали «Спартак» во главе турнирной таблицы. «Ротор» - 15-й (одно очко).