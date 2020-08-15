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15 августа 19:05
автор: Юрий Нечаев

Хацкевич - после матча с «Динамо»: Главное, что «Ротор» уезжает не с нулем очков

Команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился эмоциями после ничьей с «Динамо» в матче чемпионата России.

«Тяжелая игра. «Динамо» позволяло нам выходить из обороны, но не хватало агрессии впереди. Начало второго тайма было за москвичами, но мы выдержали их натиск.

Главное, что уезжаем из Москвы не с нулем очков в турнирной таблице», — цитирует Хацкевича Sport24.ru.

Напомним, «Динамо» и «Ротор» сыграли вничью во втором туре РПЛ со счетом 0:0.

У динамовцев после двух игр стало четыре очка, они догнали «Спартак» во главе турнирной таблицы. «Ротор» - 15-й (одно очко).

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Ростов», а волгоградцы сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи состоятся 19 августа.

источник: Sport24.ru
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