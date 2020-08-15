Голы Кучаева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Тамбовом»

ЦСКА на своем поле обыграл «Тамбов» во втором туре чемпионата России со счетом 2:1.

У хозяев отличились Константин Кучаев (29-я минута) и Илья Шкурин (55-я). Белорусский нападающий забил первый гол за московский клуб.

В составе гостей единственный мяч записал на свой счет Александр Карапетян (42-я).

ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Тамбов» - последний (ноль очков).

19 августа армейцы сыграют в гостях против «Зенита», а днем ранее «Тамбов» на своем поле примет «Химки».