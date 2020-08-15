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15 августа 19:53
автор: Юрий Нечаев

Голы Кучаева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Тамбовом»

Красно-синие одержали вторую победу подряд.

ЦСКА на своем поле обыграл «Тамбов» во втором туре чемпионата России со счетом 2:1.

У хозяев отличились Константин Кучаев (29-я минута) и Илья Шкурин (55-я). Белорусский нападающий забил первый гол за московский клуб.

В составе гостей единственный мяч записал на свой счет Александр Карапетян (42-я).

ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Тамбов» - последний (ноль очков).

19 августа армейцы сыграют в гостях против «Зенита», а днем ранее «Тамбов» на своем поле примет «Химки».

Чемпионат России
РПЛ
Второй тур

ЦСКА (Москва) - «Тамбов» - 2:1 (1:1).

Голы: Кучаев, 21 (1:0). Карапетян, 42 (1:1). Шкурин, 55 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Карпов (Магнуссон, 64), Фернандес, Сигурдссон (Гайч, 63), Марадишвили, Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Дзагоев (Шкурин, 27; Бийол, 88), Дивеев.

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Рыбин (Балашов, 83), Грицаенко, Чичерин, Карасев, Килин (Шляков, 83), Чуперка, Костюков (Каплиенко, 79), Карапетян, Панченко (Обухов, 57).

Предупреждения: Карапетян (76), Акинфеев (90).

источник: «Советский спорт»
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