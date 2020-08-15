Хулен Лопетеги: Это лучший «Манчестер Юнайтед», который мы видели за последние несколько лет

- Мы спокойны, мы действительно готовы к игре и не можем дождаться, когда она начнется. Это лучший «Манчестер Юнайтед», который мы видели за последние несколько лет. Они нашли свой путь, и поэтому с января они не проигрывают в премьер-лиге. У них был дополнительный день отдыха, но всякий раз, когда наша команда сталкивается с трудностями, мы становимся сильнее. Нам, конечно, нравится выступать в таких важных матчах. Это то, над чем мы работали весь сезон. У нас есть шанс сыграть в действительно особенном матче против большого клуба, - приводит слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч 1/2 финала состоится завтра, 16 августа, в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.