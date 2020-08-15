«Зенит» в гостях обыграл «Ростов» благодаря голам Азмуна и Ловрена

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, в составе которой голами отметились Сердар Азмун (23-я минута) и Деян Ловрен (87).

Отметим, что на 78-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Ярослав Ракицкий.

После этой игры «Зенит» набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице РПЛ лидирующих ЦСКА и «Локомотив». «Ростов» с тремя очками опустился на седьмое место.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против ЦСКА, а «Ростов» в гостях встретится с «Динамо».