Мурад Мусаев: Не хватило мощности, давления во второй половине матча с «Локомотивом»

- В первом тайме был качественный футбол, момент шел за моментом, и мы не воспользовались теми возможностями, которые были. Во втором тайме «Локомотив» закрыл хорошо середину поля, использовал то, что мы шли вперед. В концовке были несколько неплохих возможностей, чтобы сравнять счет. Нам не хватило мощности, давления во второй половине матча, - приводит слова Мусаева «РИА Новости».

Добавим, после этой игры «Краснодар» с тремя очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре краснодарская команда на своем поле встретится с «Арсеналом».