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15 августа 22:40

Алексей Миранчук: В матче с «Краснодаром» выполнили установку и сыграли так, как и договаривались

Полузащитник «Локомотива» подвел итоги матча с «Краснодаром» (1:0).

- Матч был действительно тяжелым. «Краснодар» хорошо двигается и владеет мячом. Но мы выполнили установку и сыграли так, как и договаривались. В чем была установка? Плотно играть в обороне и контратаковать. Выбегали неплохо, но не доводили контратаки до завершения. Есть куда стремиться, - приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против «Урала».

источник: ФК «Локомотив»
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