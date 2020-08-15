Алексей Миранчук: В матче с «Краснодаром» выполнили установку и сыграли так, как и договаривались

- Матч был действительно тяжелым. «Краснодар» хорошо двигается и владеет мячом. Но мы выполнили установку и сыграли так, как и договаривались. В чем была установка? Плотно играть в обороне и контратаковать. Выбегали неплохо, но не доводили контратаки до завершения. Есть куда стремиться, - приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против «Урала».