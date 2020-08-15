Павел Худяков: К ребятам претензий нет, но пока удача не на стороне «Тамбова»

- Играли неплохо, могли вничью сыграть, но проиграли, в итоге мы единственная команда, у которой в таблице ноль очков. К ребятам претензий нет, сыграли хорошо, что могли, создавали, но пока удача не на нашей стороне, - приводит слова Худякова ТАСС.

Ранее главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, что в матче с ЦСКА команде не хватило мастерства, чтобы забить еще один гол.

Добавим, что «Тамбов», потерпевший два поражения на старте чемпионата, в следующем туре на своем поле примет «Химки».