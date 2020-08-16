Дмитрий Сенников: Не готов «Ростов» пока соперничать с «Зенитом»

- «Ростов» сейчас восстанавливается после коронавируса, постепенно набирают они скорость. Тяжелый матч у них вышел с чемпионом России, не готовы южане пока соперничать с «Зенитом», - передает слова Сенников «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» завершал эту встречу вдесятером: на 78-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Ярослав Ракицкий.

После этой игры «Зенит» набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице РПЛ лидирующих ЦСКА и «Локомотив». В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против ЦСКА.