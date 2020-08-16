Хосеп Гвардиола: Однажды мы преодолеем этот барьер и пробьемся в полуфинал

- Однажды мы преодолеем этот барьер и пробьемся в полуфинал. Первые 20-25 минут матча изо всех сил пытались найти свободные зоны для атак. Вторая половина прошла нормально. Меня не покидает чувство, что мы были лучше соперника, но в этом турнире нужно быть безупречным, - цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Отметим, что «Манчестер Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала: в сезоне-17/18 «горожане» уступили «Ливерпулю» (0:3, 1:2), в сезоне-2018/19 - «Тоттенхэму» (0:1, 4:3), в сезоне-2019/20 – «Лиону» (1:3).

Добавим, что «Лион» в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет против «Баварии». Во втором полуфинале сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».