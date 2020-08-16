Акинфеев – после матча с «Тамбовом»: ЦСКА всегда будет первым! (видео)

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался после победы над «Тамбовом» (2:1) в матче второго тура РПЛ.

«Друзья, всем привет! Ну что, вот и закончился второй тур, всех с победой!

Надеюсь, что матч порадовал зрелищностью и самое главное, что мы забили на один мяч больше, поэтому надеюсь, что дальше все будет интереснее, и мы будем продолжать в том же духе.

Всех с победой, ЦСКА всегда будет первым!» – сказал голкипер.

19 августа армейцы сыграют в гостях против «Зенита», а днем ранее «Тамбов» примет «Химки».