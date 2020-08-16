Руди Гарсия: «Лион» обыграл «Ювентус» и «Сити» и сможет сказать свое слово в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я горжусь своими игроками. Мы показали настоящий командный дух. У нас получилось выиграть тактическую битву. Мы обыграли «Ювентус» и «Манчестер Сити». Если сохраним этот настрой, то сможем сказать свое слово и в полуфинале», - цитирует специалиста RMC Sport.

Напомним, вчера футболисты «Лиона» одержали победу над «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. В составе французской команды голами отметились Максвелл Корне и Мусса Дембеле (дважды), у английского клуба точным ударом отличился Кевин Де Брюйне.

Таким образом, за выход в финал Лиги чемпионов поспорят французские и немецкие клубы. 18 августа сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ», а 19-го - «Лион» и «Бавария».

Финал турнира состоится 23 августа.