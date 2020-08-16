«Выше голову». Нурмагомедов обратился к Сулейманову после поражения «Краснодара»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова после поражения от «Локомотива» (0:1) во втором туре РПЛ.

В своем Instagram известный боец выложил ролик, на котором запечатлен Сулейманов, покидающий поле.

Он сопроводил видео подписью: «Выше голову» и упомянул игрока «быков».

Ранее стало известно, что 31-летний Нурмагомедов смотрел матч вместе с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, а после игры получил от него подарок.