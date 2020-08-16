Полузащитник «Краснодара» Классон восстановился после травмы и может сыграть во вторник

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон восстановился после травмы колена и готов помочь своей команде в матче третьего тура РПЛ.

Об этом рассказал главный тренер «быков» Мурат Мусаев.

«Виктор уже восстановился. Он был бы в заявке на матч с «Локомотивом», но посреди недели заболел. У Классона повысилась температура. Есть шансы, что он будет в заявке на игру с «Арсеналом» во вторник», - цитирует Мусаева Sport24.ru.

Напомним, Классон выступает за «быков» с 2017 года. В июне 2019 года швед получил тяжелую травму колена.

Вчера «Краснодар» в гостях проиграл «Локомотиву» 0:1. После двух матчей команда Мусаева набрала три очка и занимает шестое место в турнирной таблице.