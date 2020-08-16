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16 августа 10:03
автор: Артур Гичунцев

СМИ: «Манчестер Сити» готов подписать Месси

Его трансферный ценник составляет 112 млн евро.

Руководство «Манчестер Сити» хочет пригласить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщает Mirror, англичане заявили каталонскому клубу о готовности выполнить любые условия по его трансферу.

14 августа сине-гранатовые со счетом 2:8 проиграли «Баварии» и покинули Лигу чемпионов, после чего появились слухи, что аргентинец решил уйти в другую команду. Он крайне недоволен работой руководства.

Добавим, что 33-летний Месси играет за первый состав «Барсы» с 2005 года, а его контракт истекает следующим летом.

источник: «Советский спорт»
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