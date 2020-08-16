СМИ: Гризманн, Дембеле и Ракитич могут покинуть «Барселону»

После поражения от «Баварии» (2:8) в ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» начала работу по усилению состава.

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб хочет продать Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, а также Ивана Ракитича, Серхи Роберто и Нельсона Семеду. Вырученные деньги руководство направит на приглашение новых игроков.

Отмечается, что «Барселона» хочет продать Луиса Суареса, однако, судьба уругвайского форварда решится после переговоров с «Интером» по трансферу Лаутаро Мартинеса. Не исключено, что Суарес останется на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что капитан команды Лионель Месси решил покинуть клуб.