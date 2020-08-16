Источник: «Челси» согласовал трансфер Чилуэлла за 72 млн евро

Защитник «Лестера» Бен Чилуэлл близок к переходу в «Челси». Об этом сообщил журналист Дерек О’Лири.

По его информации, в понедельник, 18 августа англичанин пройдет медосмотр, после чего лондонский клуб объявит о его трансфере.

Отмечается, что сумма сделки составит 72 млн евро. Другие детали его перехода не уточняются.

23-летний футболист – воспитанник «лис». За первый состав он провел 123 матча, забил четыре гола и отдал 12 голевых передач.