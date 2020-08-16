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16 августа 11:47
автор: Артур Гичунцев

Источник: «Челси» согласовал трансфер Чилуэлла за 72 млн евро

Ранее «синие» подписали Хакима Зийеша и Тимо Вернера.

Защитник «Лестера» Бен Чилуэлл близок к переходу в «Челси». Об этом сообщил журналист Дерек О’Лири.

По его информации, в понедельник, 18 августа англичанин пройдет медосмотр, после чего лондонский клуб объявит о его трансфере.

Отмечается, что сумма сделки составит 72 млн евро. Другие детали его перехода не уточняются.

23-летний футболист – воспитанник «лис». За первый состав он провел 123 матча, забил четыре гола и отдал 12 голевых передач.

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Публикация от Chilly (@benchilwell)

источник: «Советский спорт»
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