«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Рубином»

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча второго тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Клуб просит дать оценку работы судейской бригады в трех эпизодах.

«Первый — это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева», - сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.