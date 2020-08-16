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16 августа 12:06
автор: Юрий Нечаев

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Рубином»

Команды не смогли выявить победителя.

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча второго тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Клуб просит дать оценку работы судейской бригады в трех эпизодах.

«Первый — это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева», - сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Напомним, встреча «Рубина» и «Урала» завершилась вничью 1:1. Оба гола в матче были забиты с пенальти.

Команды заканчивали матч вдесятером. За две желтые карточки у казанцев был удален Михаил Меркулов, а у «Урала» - Роман Емельянов.

источник: ФК «Урал»
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