«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Рубином»

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча второго тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
Клуб просит дать оценку работы судейской бригады в трех эпизодах.
«Первый — это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева», - сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
#ФКУрал обратился в экспертно-судействую комиссию при Президенте РФС для оценки решений судейской бригады на матче #РубинУрал.— ФК Урал (@FCURAL) August 16, 2020
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