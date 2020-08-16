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16 августа 12:26
автор: Юрий Нечаев

АПЛ признала де Брюйне лучшим игроком по итогам прошлого сезона

Новый чемпионат Англии стартует 12 сентября.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне.

Бельгиец выиграл борьбу у Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Садио Мане (все – «Ливерпуль»), Дэнни Ингса («Саутгемптон»), Ника Поупа («Бернли») и Джейми Варди («Лестер»), сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне в АПЛ 29-летний де Брюйне провел 35 матчей, в которых забил 13 голов и 20 раз ассистировал партнерам. По количеству результативных передач бельгиец повторил рекорд лиги, принадлежащий Тьерри Анри.

В итоговой таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занял второе место, отстав от «Ливерпуля» на 18 очков.

источник: АПЛ
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