АПЛ признала де Брюйне лучшим игроком по итогам прошлого сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне.
Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...— Premier League (@premierleague) August 16, 2020
✨ 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ✨#PLAwards pic.twitter.com/I2EJPUPLz8
Бельгиец выиграл борьбу у Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Садио Мане (все – «Ливерпуль»), Дэнни Ингса («Саутгемптон»), Ника Поупа («Бернли») и Джейми Варди («Лестер»), сообщает пресс-служба лиги.
В минувшем сезоне в АПЛ 29-летний де Брюйне провел 35 матчей, в которых забил 13 голов и 20 раз ассистировал партнерам. По количеству результативных передач бельгиец повторил рекорд лиги, принадлежащий Тьерри Анри.