Умерший 17-летний футболист не имел проблем со здоровьем

Игрок команды Москомспорта «Олимпик» Михаил Колосов, умерший во время товарищеского матча, не испытывал проблем со здоровьем.

Об этом сообщает академия футбольного клуба «Строгино» в инстаграм.

«Трагический случай произошел на базе в Рублево. В матче команд 2003 года рождения в первом тайме стало плохо игроку команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаилу Колосову. Он потерял сознание на поле.

Медицинским сотрудником ФК «Строгино» тут же была оказана первая помощь. Оперативно прибыла бригада врачей. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Михаила, он скончался в реанимации.